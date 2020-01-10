taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8758
Euro
6.5269
Altın
1547.09
Borsa
117990.45
Gram Altın
292.187
Bitcoin
46003.87

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın, Kongre'nin izni ve bilgisi dışında İran'a karşı askeri yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onayladı.

AA | 10.01.2020 - 07:57..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

ABD Temsilciler Meclisi'ne Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan bir tasarı sunuldu.

Demokrat vekil Elissa Slotkin tarafından sunulan söz konusu tasarı, genel kuruldaki oylamada 194'e karşı 224 oyla kabul edildi.

"TRUMP ABD VE İRAN ARASINDA CİDDİ BİR GERGİNLİĞİ TETİKLEDİ"

Trump'ın, "Kongre'nin izni ve bilgisi dışındaki İran'a karşı askeri yetkilerinin kısıtlanmasını" içeren tasarıda, "İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve İran'ın Irak'taki askeri üslere düzenlendiği balistik füze saldırısı, ABD ve İran arasında ciddi bir gerginliği tetikledi." ifadesi yer aldı.

"İRAN İLE GİRDİĞİN TÜM ASKERİ ÇATIŞMALARA SON VER"

Öte yandan tasarıda, ABD yönetiminin askeri güç kullanması durumunda Amerikan halkının kapsamlı bir açıklamayı hak ettiği vurgulanarak, Trump'tan, "İran tarafından acil bir askeri tehdit olmadığı ve Kongreden izin alınmadığı sürece bu ülke ile girdiği tüm askeri çatışmalara son vermesi" istendi.

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

TASARI TRUMP'A GÜÇLÜ BİR MESAJ

Diğer yandan sembolik bir anlam taşıyan ve bu sebeple Trump'ın imzasına ihtiyaç duyulmayan söz konusu tasarının, Temsilciler Meclisi tarafından başkana gönderilen "güçlü bir mesaj" olduğu belirtildi.

Tasarıya ilişkin açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, "Söz konusu tasarı için bu yolu seçmemizin sebebi, başkanın imzasına ihtiyaç duymamasıdır. ABD Kongresi'nin bu beyanının, başkanın veto edip etmeyeceği düşüncesiyle yok edilmesine izin vermeyeceğim." dedi.

Bu arada, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatoya da sunulan benzer bir tasarının, yakında oylanması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

SİYASETÇİLER TRUMP'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Trump'ın İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi talimatını vermesi, özellikle Demokrat siyasetçiler arasında tepki çekmiş, bu talimatla "ABD'nin yeni bir savaşa sürüklendiği" yönünde görüş bildirmişlerdi.

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

İlginizi Çekebilir
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın füze ile vurularak düşürülmesine ait görüntüler içerdiği iddia edilen bir video paylaşıldı.
Kanada Başbakanı: Ukrayna uçağı füzeyle vuruldu
Kanada Başbakanı, Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair ellerinde kanıtlar olduğunu açıkladı.
Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddetti
Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını reddettiğini açıkladı.
2020 Hac kura sonuçları açıklandı
Hac kuraları sonuçları 2020 sorgulama ekranı erişime açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

54
Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

48
Bilgisayar üzerinde bırakılan kitap alev aldı

Bilgisayar üzerinde bırakılan kitap alev aldı

9
Drift yapan sürücülere rekor ceza kesildi

Drift yapan sürücülere rekor ceza kesildi

8
Akaryakıt istasyonundaki markete tır çarptı

Akaryakıt istasyonundaki markete tır çarptı

1
Yozgat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Yozgat'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

2
Bursa'da yaşlı adamı 14 bin 500 dolar dolandırdılar

Bursa'da yaşlı adamı 14 bin 500 dolar dolandırdılar

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir