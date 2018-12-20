ABD'nin, Suriye'den çekilme kararının ardından, bölgede ayrılık için çalışmalar hızla yürütülüyor. Daha önce terör örgütü YPG/PKK'ya silah taşıyan, onlarca tır ülkeden ayrılmaya başladı.

ABD tırları Suriye'den çıkmaya başladı ViDEO

ONLARCA TIR IRAK SINIRINDAN ÇIKTI

ABD'nin, Suriye'den birliklerini çekme kararını duyurmasının ardından, Suriye'nin Irak sınır hattında, dün gece hareketli saatler yaşandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23.00 sularında daha önce ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya silah ve mühimmat taşıdığı üstü kapalı tırlar, Irak yönünde ilerlemeye başladı.

Daha önce sevkiyatlardan sonra, içlerinin boş olduğu görülebilir şekilde üstleri açık Irak'a dönen tırlar, bu kez üstleri kapalı şekilde giriş yaptı.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Dönüş için, Deyrizor bölgesinde elektriğin kesildiği gece saatlerini seçen tırların; konvoy halinde, bir kısmının üstü kapalı, bir kısmının ise açık olduğu görüldü. Üstü açık tırlarda, iş makineleri ve mayın temizleyicilerin yer aldığı görülürken, kapalı tırlarda ağır silah ve mühimmatların bulunduğu belirtildi.

ABD'NİN ÇEKİLME KARARI

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun, Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." demişti.

Amerikan medyasının, Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığı'nın, Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin, Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.