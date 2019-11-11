ABD: Türkiye olmadan NATO olmaz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien,Amerika'nın Türkiye’yi NATO ittifakı içinde tutmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyeldi.

O’Brien, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın aldığı ve bunun için de yaptırımların olacağı uyarısında bulundu.

TÜRKİYE OLMADAN NATO OLMAZ

Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD basınına yaptığı açıklamada, “Türkiye NATO üyesi ve çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye’yi ittifak üyesi olarak kaybetmek ne Avrupa ne de ABD için iyi bir şey.” dedi.