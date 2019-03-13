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ABD Türkiye'ye yeni Patriot teklifi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'yle Patriot füze sistemlerinin tedarikine ilişkin görüşmelere devam etmek için Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmesini şart koştu.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 19:20..
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ABD Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Catherine Wilbarger, Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alınmasını öngören anlaşmayı tamamlamamayı taahhüt etmesi halinde Washington yönetiminin Patriot sevkiyatına ilişkin müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Türkiye'ye yeni Patriot teklifi

S-400 ŞARTI

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde Türkiye'ye olası Patriot sistemleri tedariki hakkında konuşan Wilbarger, "Türkiye'yle bu potansiyel satışı istişare etmeye ancak Ankara'nın S-400 almamayı taahhüt etmesi halinde devam edeceğiz" dedi.

Hafta başında Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak" demişti ve Türkiye'nin S-400'leri alması halinde 'askeri ilişkiler bakımından ağır sonuçları olacağını' vurgulamıştı.

S-400 - PATRIOT KIYASI

ABD'nin Türkiye'ye satmak için ısrarcı olduğu Patriotlar dünyanın en iyi hava savunma silahlarından biri, ancak Türkiye'nin mevcutta satın almış olduğu S-400'ler dünyanın en gelişmiş ve isabet oranı en yüksek hava savunma silahı konumunda.

ABD Türkiye'ye yeni Patriot teklifi

Özellikle Türkiye'nin teknoloji transferi alanında yaptığı anlaşma Türkiye'nin elini Patriotlara karşı kuvvetlendirirken, ABD yapımı olan Patriot ile Rus yapımı S-400'ün kıyaslandığı hemen her alanda S-400 açık ara önde bulunuyor.

ABD Türkiye'ye yeni Patriot teklifi

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