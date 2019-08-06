ABD, Türkiye'yi operasyonu engellemekle tehdit etti

Suriye'deki menfaatleri doğrultusunda terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olan Amerika, bir kez daha teröristleri sevindiren açıklamalara imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyeceğiz." sözleriyle başlayan sürecin ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den, küstah bir açıklama geldi.

Amerikalı bakan, Türkiye'nin olası operasyonunu engelleyeceklerini söyledi.

"HAREKATI ENGELLERİZ"

Terör örgütü YPG'yi sevindiren Bakan Esper, "Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon kabul edilemez. Tek taraflı bir harekatı engelleriz." ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'na da Amerika'dan, tepki üstüne tepki gelmişti. Ancak sınırı geçen Türk askerleri, bölgede 5 bin teröristi kazdıkları hendeklere gömmüştü.