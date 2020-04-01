taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6224
Euro
7.2987
Altın
1585.77
Borsa
89643.71
Gram Altın
338.153
Bitcoin
41817.93

ABD uçak gemisinin kaptanı: Askerlerimi karantinaya alın

Pasifik'teki Guam adasında karantinaya alınan ABD'nin USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Kaptanı Brett Crozier, personelin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım talebinde bulundu.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD uçak gemisinin kaptanı: Askerlerimi karantinaya alın

100'den fazla askerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı geminin kaptanı USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Kaptanı Brett Crozier'in mektubundaki detaylar, California merkezli "The Chronicle" adlı haber sitesinde yer aldı.

"5 BİN ASKER, GEMİDE KARANTİNA KURALINA UYAMAZ"

Kaptan Crozier, 4 sayfalık mektubunda, sadece az sayıda askerin Guam adasında karaya indirilip hastaneye kaldırıldığını ancak gemideki 5 bin civarındaki askerin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtti.

Crozier, "Savaş gemisinin kendine has sınırlamalarından dolayı bunu (karantina ve sosyal mesafe uygulamaları) yapamıyoruz. Hastalığın personel arasında yayılması hızlanarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Nükleer kapasiteli uçak gemisinin kaptanı, gemideki salgını durdurmak için "mümkün olan en kısa zamanda tüm personelin gemiden indirilip Guam adasında karantina odalarına alınmasını" istedi.

ABD uçak gemisinin kaptanı: Askerlerimi karantinaya alın

"SAVAŞTA DEĞİLİZ, DENİZCİLERİN ÖLMESİNE GEREK YOK"

Crozier, mektubunda, "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine gerek yok. Şu anda adım atmazsak en güvendiğimiz unsurumuz olan denizcilerimize olması gerektiği şekilde bakmamış oluruz. Görevdeki bir ABD nükleer uçak gemisinin personelinin çoğunu iki haftalığına karaya indirmek olağanüstü önlem. Ancak bu gerekli bir önlem." değerlendirmesinde bulundu.

ABD uçak gemisinin kaptanı: Askerlerimi karantinaya alın

"BARIŞ ZAMANI KURALLARI UYGULANSIN"

Kaptan Croizer, ABD uçak gemisindeki durumun daha önce salgının bulaştığı kruvaziyer gemilerinkinden çok daha kötü olabileceğini çünkü gemide bireysel kabin ve odaların bulunmadığını ifade etti.

Karantina olmaksızın testlerin de tek başına çözüm olamayacağını ifade eden Croizer, "Savaş şu anda olası değil, barış zamanı kurallarının uygulanması gerektiğini tavsiye ediyorum." dedi.

ABD uçak gemisinin kaptanı: Askerlerimi karantinaya alın

GÖREVDEKİ PERSONELİN KARAYA ÇIKMASI YASAK

ABD savaş gemilerinin görevde iken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu ve daha önce böyle bir talebin Amerikan ordusunda söz konusu olmadığı belirtiliyor.

ABD Donanması Genel Sekreter Vekili, konuyla ilgili CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, mektuptan bugün haberdar olduklarını ve Donanmanın gemideki tüm personelin karaya çıkarılmasına izin verebileceğini ancak Guam adasında yeterince yatak bulunmadığını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir
ABD'de ekipman eksik diyen doktorlar işten çıkarılıyor
ABD'deki bazı hastanelerin, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle zorlaşan çalışma şartlarını ve tıbbi ekipman eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarını işten çıkartmakla tehdit ettiği öğrenildi.
ABD vatandaşlarına uyarı: Dönmek isteyen acele etsin
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ticari ve devlet destekli uçuşların yakında sona erebileceğini belirtti.
Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor
Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, vaka sayısı da 694'e yükseldi.
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında hastanelere giden sağlık çalışanlarını izlediğini belirterek "Savaşa giden askerler gibiydiler. Onların cesareti inanılmaz" ifadesini kullandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eve kapanan Vedat Muric, kendini menajerlik oyununa verdi
Eve kapanan Vedat Muric, kendini menajerlik oyununa verdi
17
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
26
Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek
Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek
35
Uşak'ta caddeyi dolduran kalabalık, valiyi kızdırdı
Uşak'ta caddeyi dolduran kalabalık, valiyi kızdırdı
4
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
35
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk korona nedeniyle öldü
23
Cengiz Ünder'den Evde Kal paylaşımı
Cengiz Ünder'den Evde Kal paylaşımı
12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir