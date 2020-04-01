1 ABD'de ekipman eksik diyen doktorlar işten çıkarılıyor ABD'deki bazı hastanelerin, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle zorlaşan çalışma şartlarını ve tıbbi ekipman eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarını işten çıkartmakla tehdit ettiği öğrenildi.

2 ABD vatandaşlarına uyarı: Dönmek isteyen acele etsin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ticari ve devlet destekli uçuşların yakında sona erebileceğini belirtti.

3 Irak’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, vaka sayısı da 694'e yükseldi.

4 Uşak'ta caddeyi dolduran kalabalık, valiyi kızdırdı Kentin yaya olarak en kalabalık yeri olan İsmet Paşa Caddesinde inceleme yapan Vali Funda Kocabıyık, birbirlerine yakın kişileri görünce hem kızdı, hem de uyarılarda bulundu.

5 Online alışverişte dikkat edilmesi gerekenler Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle artan online alışverişlerde mağduriyet yaşanmaması için önerilen tavsiyelere uymak önem kazandı.

6 Umut Nayir: Evde kalmayı fırsata çevirdim Beşiktaşlı oyuncu Umut Nayir, koronavirüs önlemleri nedeniyle evde kalmanın zor olduğunu, ancak yapamadığı ve yarım kalan sosyal aktivitelerini gerçekleştirdiğini söyledi.