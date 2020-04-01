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ABD vatandaşlarına uyarı: Dönmek isteyen acele etsin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ticari ve devlet destekli uçuşların yakında sona erebileceğini belirtti.

AA |
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ABD vatandaşlarına uyarı: Dönmek isteyen acele etsin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığında görevli yaklaşık 50 personelde Kovid-19 tespit edildiğini kaydeden Pompeo, bir personelin de virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

"DÖNMEK İSTEYENLER ACELE ETSİN"

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında yurt dışı ticari ve tahliye amaçlı devlet destekli uçuşların yakın zamanda durdurulabileceğini vurgulayan Pompeo, ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlara elçiliklerle irtibata geçmeleri ve dönüş için acele etmeleri çağrısı yaptı.

ABD vatandaşlarına uyarı: Dönmek isteyen acele etsin

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