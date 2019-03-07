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ABD yeni teklifle masada

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını engellemek isteyen ABD, bu konudaki ısrarını sürdürüyor.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 07:58..
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ABD yeni teklifle masada

Hava savunma sistemleri konusunda dünyanın en iyi üretimlerini yapan Rusya, 2.5 milyar dolar gibi bu alanda uygun bir fiyata, Türkiye'ye S-400 sattı.

Yapılan anlaşmada S-400'lerin gelişimi konusunda Türkiye ile iş birliği de var.

Bu durum ABD ve NATO'da büyük rahatsızlığa yol açtı. Yıllarca Türkiye'yi oyalayan ABD, S-400 alımını görünce Patriot satışı için kolları sıvadı.

DAHA PAHALIYA SATIŞ YAPMAK İSTEDİLER

Soluğu Ankara'da alan Amerikalı yetkililer, kendi belirlediği şartlar altında Patriot satmak istediler. Türkiye'den S-400'ü iptal ederek, çok daha yüksek bir fiyata (tahmini 3.5 milyar dolar) Patriot almasını isteyen Amerikalılara, olumsuz yanıt verildi.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Masadan kalkan ABD, S-400 hazımsızlığı devam edince tekrar geldi. Patriot için daha cazip yapan ABD'li yetkililerin, Ankara'yı ikna çabaları sürüyor.

ABD yeni teklifle masada

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