ABD yönetimi Huawei için toplantı yapacak

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından oldukça etkilenen Huawei, ABD'nin casusluk iddiaları nedeniyle sık sık yaptırımlara maruz kaldı. Çinli şirket, bazı ülkelerde 5G teknolojisi için yasaklanırken, bazı ülkeler ise Huawei'ye izin verdi.

ABD yönetimi, Çin'e ve Çin'in ana telekom şirketi olan Huawei'ye yönelik teknoloji ihracatına yeni ticari kısıtlamaları ele almak için bu ay toplantı yapmayı planlıyor.

Üst düzey yetkililerin katılacağı toplantının, 28 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

HUAWEI'YE KARŞI YENİ YAPTIRIMLAR MASADA OLABİLİR

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katılmasının beklendiği toplantıda, kara listede bulunan Huawei'ye ve Çin'e yönelik neler yapılabileceği masaya yatırılacak.

Bazı ABD'li senatörler Pekin yönetimi ile yakın ticari ilişkilerin kurulmasını destekleseler de bazıları, Çin ve Huawei'yi Amerikan milli güvenliğine karşı büyük bir tehdit olarak görüyorlar.

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