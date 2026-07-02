ABD’de 4 yıldır evde hapsedilen 16 çocuk kurtarıldı

ABD'de kan donduran olay...

The Guardian gazetesi, Ohio eyaletinin Hamden bölgesinde 16 çocuğun alıkonulmasına ilişkin dikkat çeken bir haber yayımladı.

Habere göre, harap bir evde son dört yılın büyük bölümünü içler acısı koşullar altında tek bir odaya kapatılarak geçiren 16 çocuk, ekipler tarafından şans eseri kurtarıldı.

İNSAN ATIKLARIYLA DOLU SAĞLIKSIZ BİR ORTAM

Vinton Bölge Şerifi Ryan Cain, çocukların durumuna yönelik düzenlediği basın toplantısında, aynı aileden olan ve yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen kız ve erkek çocukların insan atıklarıyla dolu, sağlıksız bir ortamda yaşadığını belirtti.

BAZILARI KONUŞAMIYOR

Çocuklardan bazılarının konuşamadığı; gelişimsel engeli bulunan 18 yaşındaki bir çocuğun ise kendi adını bile heceleyemediği aktarıldı.

Evdeki durumu “iğrenç bir manzara” olarak nitelendiren Şerif Cain, besi hayvanlarının bile bu çocuklardan daha iyi koşullarda barındırıldığını ifade etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından çocukların annesi, babası ve iki büyükannesi ile büyükbabası gözaltına alındı.

Vinton Bölge Savcısı William Archer, şüphelilerin her biri hakkında “çocuğa ciddi fiziksel zarar verme ve tehlikeye atma” suçlamasıyla 16 ayrı dava açıldığını bildirdi.

TESADÜFEN BULUNDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Savcı Archer, olayın bir insan kaçakçılığı vakası olmadığını, bunun “aile içi bir durum” olduğunu vurguladı.

Ohio Başsavcısı Andy Wilson, çocukların başka bir soruşturma kapsamında yürütülen arama sırasında tesadüfen bulunduğunu açıkladı.

KARİYERİ BOYUNCA GÖRDÜĞÜ EN KÖTÜ OLAY

Ohio’nun en yoksul bölgelerinden biri olan Hamden köyündeki evde karşılaştıkları manzarayı “saf kötülük” olarak tanımlayan Wilson, kariyeri boyunca gördüğü en kötü olayla karşılaştığını söyledi.

Şerif Ofisi, çocukların zamanlarının büyük bölümünü yaklaşık 13 metrekarelik bir odada geçirdiğini, ancak evde herhangi bir kafese rastlanmadığını belirtti.

ENTÜBE EDİLDİ

Kurtarılan çocuklardan yedisi Columbus’taki hastanelere sevk edilirken, ikisi helikopterle acil travma merkezlerine kaldırıldı.

Başsavcı Wilson, durumu kritik olan bir çocuğun entübe edildiğini bildirdi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDILAR

Mahkemeye çıkarılan Gary Siders Jr, Gary Siders Sr, Christina Siders ve Elizabeth Siders adlı zanlılar için hâkim, kişi başı 300 bin dolar kefalet bedeli belirledi.

Müfettişler, ailenin son 20 yıldır Güney Ohio genelinde sürekli yer değiştirdiğini ve bu sayede resmî tıbbi kayıtlar ile devlet kayıtlarına girmekten kaçındığını tespit etti.

KÖYLÜLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Okula da gönderilmeyen çocukların varlığından aile dışından hiç kimsenin haberdar olmadığı; şüphelilerin çocukları gözlerden uzak tutma konusunda profesyonelce hareket ettiği kaydedildi.

Nüfusu binin altında olan Hamden köyü sakinleri, evde çocukların yaşadığını öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadı.

YASAL SÜREÇ BAŞLADI

Mahalle sakinleri, ailenin taşınmasından bu yana evin çevresinde hiçbir çocuk görmediklerini ve bölgenin son derece sessiz olduğunu ifade etti.

Savcılık, tüm çocukların geçici velayetinin devlete geçmesi için yasal süreç başlattı.