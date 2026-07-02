Hastalık riskini yıllar önceden haber veren buluş: Kan testi ile organların yaşı ölçüldü

Bilim insanları, bireysel organların biyolojik yaşını tahmin eden ve gelecekteki sağlık risklerini ölçen yenilikçi bir kan testi yöntemi geliştirdi.

Stanford Tıp Fakültesi tarafından yürütülen bu araştırma, insan vücudundaki organların kronolojik yaştan bağımsız olarak farklı hızlarda yaşlanabildiğini ortaya koyuyor.

BEYİN YAŞI ÖLÜM RİSKİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Araştırmaya göre alışılmadık derecede yaşlı organlar, ilerleyen yıllarda o organa özgü hastalıkların gelişme riskini ciddi oranda artırıyor.

Özellikle biyolojik olarak yaşlı bir beyne sahip kişilerin, normal yaşlanan kişilere kıyasla önümüzdeki on yıl içinde Alzheimer teşhisi alma olasılığı tam 12 kat daha yüksek çıkıyor.

Dr. Tony Wyss-Coray, beynin uzun ömrün bekçisi olduğunu belirterek yaşlı bir beyne sahip katılımcıların 15 yıl içinde ölme riskinin yüzde 182 daha fazla olduğunu vurguladı.

Yaşlı bir kalp atriyal fibrilasyon ve kalp yetmezliği riskini artırırken, biyolojik olarak yaşlı akciğerler ise KOAH hastalığıyla doğrudan ilişkilendiriliyor.

UK Biobank projesindeki 44 binden fazla kişinin tıbbi verileri ve kanlarındaki 3 bin protein incelenerek geliştirilen algoritma, organ bazındaki yaşlanmayı hesaplıyor.

Son yapılan genişletilmiş çalışmalarda ise biyolojik yaşın sadece organlarda değil, organların içindeki bireysel hücre tiplerinde de ölçülebileceği kanıtlandı.

Bu yöntem sayesinde ALS gibi ciddi hastalıklar semptomlara dayalı teşhisten üç yıl önce saptanabilirken, hasta bakımından koruyucu sağlık bakımına geçiş hedefleniyor.

TEST YAKINDA KULLANIMA SUNULACAK

Şimdilik araştırma amaçlı kullanılan testin, yürütülen ticari faaliyetler doğrultusunda önümüzdeki iki ila üç yıl içinde genel kullanıma sunulması planlanıyor.