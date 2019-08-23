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ABD'de barınağın kabul etmediği köpeği bagaja kilitledi

Köpeğini barınak almayınca, sinirlenerek aracının bagajına kitledi.

DHA | 23.08.2019 - 17:02..
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ABD’de Florida eyaletinin Brevard bölgesinde Sara Perry isimli kadın, bölgedeki bir hayvan barınağına giderek, yetkililere köpeği barınağa kabul etmelerini ya da uyutmalarını söyledi.

KÖPEĞİ BAGAJA KOYDU

Barınaktaki yetkililer ise kadına, köpeği uyutmayacaklarını ve de yer kalmadığı için köpeği kabul edemeyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine kadın park halindeki aracına dönerek, köpeği otomobilinin bagaj kısmına koydu ve barınağı bu şekilde terk etti. Bunu gören barınak yetkilileri ise otomobilin plaka numarasını alarak durumu polise ihbar etti.ABD'de barınağın kabul etmediği köpeği bagaja kilitledi

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis, ihbar üzerine kadının yerini tespit ederek, kadını ‘hayvan istismarı’ suçundan gözaltına aldı. Öte yandan, iyi bakılmadığı belirlenen köpeğin bölgedeki hayvan bakım merkezine gönderildiği ve burada tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ABD'de barınağın kabul etmediği köpeği bagaja kilitledi

ABD'de barınağın kabul etmediği köpeği bagaja kilitledi


ABD'de barınağın kabul etmediği köpeği bagaja kilitledi

ABD'de barınağın kabul etmediği köpeği bagaja kilitledi

ABD'de barınağın kabul etmediği köpeği bagaja kilitledi

ABD'de barınağın kabul etmediği köpeği bagaja kilitledi

ABD'de barınağın kabul etmediği köpeği bagaja kilitledi

ABD'de barınağın kabul etmediği köpeği bagaja kilitledi

ABD'de barınağın kabul etmediği köpeği bagaja kilitledi

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