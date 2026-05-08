ABD'de hantavirüs alarmı: Üçüncü seviye acil durum ilan edildi

Dünyada yeniden gündeme gelen hantavirüs vakaları, sağlık otoritelerini alarma geçirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), son dönemde tespit edilen vakalar nedeniyle özel izleme süreci başlattı. Özellikle uluslararası bir gemi yolculuğunda ortaya çıkan ölüm vakalarının ardından sağlık yetkilileri durumu aktif şekilde takip etmeye başladı.

CDC ACİL DURUM MERKEZİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

ABD merkezli yayın kuruluşu ABC’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, CDC hantavirüs vakalarıyla ilgili Acil Durum Operasyonları Merkezini devreye aldı.

Kurumun ayrıca vakaları “3. seviye acil durum” kategorisinde izlemeye başladığı belirtildi. Söz konusu seviyenin, CDC’nin acil durum sınıflandırmasındaki en düşük düzey olduğu ifade edilirken, bu uygulamanın halk sağlığı açısından durumun yakından takip edildiği anlamına geldiği kaydedildi.

Yetkililer, mevcut aşamada kamuoyuna yönelik yüksek risk uyarısı yapılmadığını ancak olası yayılım ihtimaline karşı izleme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Dünya hantavirüs vakalarını konuşuyor: İşte son durum

GEMİDE TESPİT EDİLEN VAKALAR ENDİŞE YARATTI

Hantavirüs vakalarının yeniden gündeme gelmesinde, Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye (Yeşil Burun Adaları) seyahat eden “MV Hondius” isimli gemide görülen enfeksiyonların etkili olduğu belirtildi.

Gemide hantavirüs tespit edilen bazı yolcuların tedavi altına alındığı, enfekte olduğu belirlenen 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşanan gelişme sonrası sağlık otoriteleri, uluslararası seyahatlerde bulaşıcı hastalık risklerine karşı yeni değerlendirmeler yapmaya başladı.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Uzmanlara göre hantavirüs, çoğunlukla kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Virüsün özellikle fare ve benzeri kemirgenlerin dışkısı, idrarı veya salyasının karıştığı havanın solunmasıyla yayılabildiği ifade ediliyor.

Bazı durumlarda kemirgen ısırıkları veya tırmalamaları da bulaşma nedeni olabiliyor.

Virüsün ilk belirtileri arasında yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik ve yorgunluk yer alırken, ilerleyen vakalarda ciddi solunum problemleri ortaya çıkabiliyor.

AĞIR TABLOLARA YOL AÇABİLİYOR

Hantavirüs enfeksiyonunun bazı hastalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi ağır sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, özellikle kemirgen yoğunluğunun bulunduğu alanlarda hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, kapalı ve uzun süre kullanılmamış alanların temizliği sırasında maske kullanılmasının önemine dikkat çekiyor.

Sağlık otoriteleri ise vatandaşlara paniğe kapılmadan resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunuyor.