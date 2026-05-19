ABD'de İslam Merkezi'ndeki silahlı saldırıda çocuklar tahliye edildi

ABD'de İslamofobik saldırı...

Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştirilen 2 şüpheli etkisiz hale getirilirken İslam inancını hedef alan söz konusu ırkçı saldırı, büyük tepkilere neden oldu.

Olaya ilişkin incelemeler devam ederken yeni detaylar da ortaya çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Saldırının gerçekleştiği merkezin aynı zamanda bir okul olarak da hizmet verdiği öğrenildi.

Bölgede kaydedilen görüntülerde; saldırı sonrası olay yerinden yaşları küçük çocukların tahliye edildiği görüldü.

Saldırı sırasında binanın içinde olduğu öğrenilen çocukların zarar görmediği bildirilirken, hayatını kaybeden 3 kişinin de yetişkin olduğu kaydedildi.

ABD'DEKİ SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD'de İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi

'NEFRET SUÇU' OLARAK NİTELENDİ

Yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Şüphelilerin kimliği henüz belirlenmedi.

TRUMP: BU KORKUNÇ BİR DURUM

Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin de açıklama yaptı.

Trump, olayla ilgili kendisine bilgi verildiğini ifade etti.

ABD Başkanı, "Konuyla ilgili brifing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi, ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz." dedi.