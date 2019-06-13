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ABD'de kadın vekil sinirlendi: Seks açlığı çekiyorsunuz

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi erkek vekillerin kadınların kürtaj ve doğum kontrolü hakları aleyhine karar çıkarma çabalarına Demokrat kadın vekil Norma Torres tepki gösterdi.

Detay Haber | 13.06.2019 - 18:36..
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ABD, 2020 başkanlık seçimlerinin havasına girerken kürtaj ve doğum kontrolü tartışmaları yeniden hararetlendi.

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan Demokrat Partililer, Cumhuriyetçi Partililerin kürtaj ve doğum kontrolünü kısıtlama çabalarına karşı çıkarken, Kaliforniya eyaletinin Demokrat vekili Norma Torres'den beklenmeyen bir çıkış geldi.

"SEKS AÇLIĞI ÇEKİYORSUNUZ"

Doğum kontrolü ve aile planlaması hizmetlerine erişimi kısıtlamaya yönelik tasarruf tasarısının görüşülmesi sırasında Torres, Cumhuriyetçi erkek vekilleri 'seks açlığı çekmekle' suçladı.

ABD'de kadın vekil sinirlendi: Seks açlığı çekiyorsunuz

TEPKİLER YÜKSELDİ

"Bu salonda bu kadar çok sayıda seks açlığı çeken erkeğin kadınların tercih hakkı konusunda konuştuklarını duymak bezdirici." diyen Demokrat kadın vekil, kadınların doğum kontrolünün mecliste tartışılacak bir konu olmadığını belirtti. Salondan tepkiler yükselirken Cumhuriyetçi vekil Rob Woodall, Torres'e, o sözünü değiştirip değiştirmeyeceğini sordu.

ABD'de kadın vekil sinirlendi: Seks açlığı çekiyorsunuz

SÖZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Bunun üzerine "Karşı partideki mevkidaşlarımı memnun edecekse salondaki seks açlığı çeken erkeklerle ilgili açıklamamı geri çekiyorum." karşılığını veren Torres, şöyle devam etti:

"Meclis Genel Kurulu ya da meclis komisyonunda bir kadın olarak ne tür aile planlaması yapılması gerektiğine dair akıl fikir verilmesine maruz kalmak, bezdirici. Ben bunları kendi hakkım olarak kendi doktorumla konuşurum." "Bunun her gün Temsilciler Meclisi'nde Amerikan kadınlarından esirgenen bir şey olması çok yazık."

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