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ABD'de bazı eyaletlerde korona ölümlerinde siyahiler çoğunlukta

ABD'de bazı eyalet ve şehirlerde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun Afrika kökenli Amerikalı olması dikkat çekti.

AA |
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ABD'de bazı eyaletlerde korona ölümlerinde siyahiler çoğunlukta

ABD, koronavirüs salgınında en fazla vakaya sahip ülke olurken, can kaybında da hılza büyük artışlar yaşanıyor.

ABD'de koronavirüs testlerinde ve tedavisinde vatandaşlarına yüklü miktarda hastane faturaları çıkartılırken, ülkede "Herkes eşit sağlık haklarına sahip mi?" sorusu da sıkça sorulmaya başlandı.

BAZI EYALETLERDE ÖLENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SİYAHİ

Bazı eyalet ve şehirlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranlarına bakıldığında, Afrika kökenli Amerikalıların büyük çoğunlukta olduğu görülüyor.

ABD'de bazı eyaletlerde korona ölümlerinde siyahiler çoğunlukta

ŞİKAGO'DA ÖLENLERİN YÜZDE 72'Sİ SİYAHİ

Nüfusunun yüzde 30'unu siyahilerin oluşturduğu Şikago'nun Belediye Başkanı Lori Lightfood, yaptığı açıklamada, kentte koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin yüzde 72'sinin Afrika kökenli Amerikalılar olduğunu kaydetti.

Lightfood, "Bu veriler, koranavirüsün yayılışına ve toplumlar arasındaki eşitsizliğe ilişkin oldukça endişe verici bir tablo sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de bazı eyaletlerde korona ölümlerinde siyahiler çoğunlukta

LOUİSİANA'DA KORODAN ÖLENLERİN YÜZDE 70'İ SİYAHİLERDEN OLUŞUYOR

Salgının etkili olduğu bir başka eyalet olan Louisiana'da da koronavirüsten ölenlerin yüzde 70'inin siyahi olduğu ifade edildi. Nüfusunun yüzde 32'sinin Afrika kökenli Amerikalı olduğu Louisiana'nın Valisi John Bel Edwards, bu rakamların nedenini araştıracaklarını söyledi.

Michigan'da da koronavirüsten ölenlerin yüzde 40'ının siyahi Amerikalılar olduğu ve vakaların da siyahilerin yoğunlukla yaşadığı Detroit'te görüldüğü belirtildi. Michigan nüfusunun yüzde 14'ünü Afrikalı Amerikalılar teşkil ediyor.

ABD'de bazı eyaletlerde korona ölümlerinde siyahiler çoğunlukta

"HER İNSANIN EŞİT SAĞLIK HİZMETİ VE TEDAVİ ALDIĞINDAN EMİN OLMAK İSTİYORUZ"

İnsan Hakları Avukatlar Komitesi isimli kuruluş, yaptığı açıklamada, federal hükümeti, koronavirüs salgınının ırk ve etnik kökenler arasındaki dağılımına ilişkin rakamları açıklamaya davet etti. Açıklamada, "Biz, bu kriz dönemde her ırk ve renkten insanın eşit sağlık hizmeti ve tedavisi aldığından emin olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'de bazı eyaletlerde korona ölümlerinde siyahiler çoğunlukta

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