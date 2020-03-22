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ABD'de korona tedavisi için 35 bin dolarlık fatura

Sağlık sisteminin pahalılığı nedeniyle sık sık eleştirilen ABD'deki hastane faturaları koronavirüs salgını nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.

AA | 22.03.2020 - 09:52..
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ABD'de koronavirüs teşhisi konulan ve daha sonrasında tedavi olan Danni Askini isimli bir kadın, yaşadığı süreci Twitter hesabından paylaştı.

Nefes darlığı, ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi belirtileri olan Askini, ilk olarak Boston'da bir hastanenin acil servisine gittiğini ve burada kendisine "zatürre" olabileceği ve evine gidebileceğinin söylendiğini anlattı.

Belirtilerinin sürmesi ve kötüleşmesi üzerine iki kere daha hastaneye gittiğini ve son gidişinde kendisine koronavirüs testi yapıldığını belirten Askini, testten 3 gün sonra aldığı sonuçlarda kendisinde virüse rastlandığını kaydetti.

YAKLAŞIK 35 BİN DOLARLIK FATURA

Test ve tedavi sürecinde sağlık sigortası olmadığına ve o dönem Başkan Donald Trump'ın testlerin ücretsiz olmasını öngören yasayı onaylamadığına işaret eden Askini, "Daha sonra önüme 34 bin 927 dolarlık bir fatura geldi. Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu." ifadelerini kullandı.

ABD'de korona tedavisi için 35 bin dolarlık fatura

Koronavirüsü atlattığını ancak yine de tedbiri elden bırakmadığını kaydeden Askini, söz konusu ücretin karşılanması için devlet destekli sağlık sigortasına (Medicaid) başvurduğunu ve bekleme sürecinde olduğunu aktardı.

FATURA, HASTANEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

ABD'de koronavirüs testleri, Trump'ın imzaladığı yasa tasarısının ardından ücretsiz hale getirildi.

ABD'de korona tedavisi için 35 bin dolarlık fatura

Ancak yine de ilk muayene ve tedavi süreci için hastalara çıkacak faturanın ne kadar olduğu, testin hangi laboratuvarda yapıldığına, tedavi uygulanan hastaneye ve kişinin sağlık sigortasının kapsamına göre farklılık gösteriyor.

9 BİN DOLARDAN 20 BİN DOLARA...

Kaiser Family Foundation'ın yayımladığı bir araştırmaya göre, koronavirüs testleri ve tedavisi için ABD'lilere ortalama 9 bin dolar fatura çıkarken, kişinin tedavi sürecine göre bu rakam 20 bin doları bulabiliyor.

ABD'de korona tedavisi için 35 bin dolarlık fatura

ABD'de korona tedavisi için 35 bin dolarlık fatura

ABD'de korona tedavisi için 35 bin dolarlık fatura

ABD'de korona tedavisi için 35 bin dolarlık fatura

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