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ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Ülkenin 50 eyaletinin 49'unda virüs bulunan hasta rapor edilirken, toplam vaka sayısı da 3 bin 485'e yükseldi.

AA | 16.03.2020 - 09:11..
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Koronavirüs, ABD'de can almaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı güncel rakamlara göre, ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artıyor.

ÖLÜ SAYISI 65

Vaka sayısının 3 bin 500'e yaklaştığı ve ölü sayısının ise 65'e yükseldiği bildirildi.

Söz konusu ölümlerin 42'si, virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, Kaliforniya'da 6, Florida'da 4 ve New York'ta da 3 ölüm gerçekleşti.

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

GRAHAM'IN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Öte yandan koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldığını açıklayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, pazar akşamı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin "negatif" çıktığını duyurdu.

Bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür eden Graham, Kongreye dönerek Başkan Trump ve Kongreye koronavirüsle mücadelede destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

İLK AŞI DENEMELERİ

Amerikan medyası, Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemelerinin başlayacağını açıklamıştı.

Sağlıklı 45 gönüllü denek üzerinde başlayacak aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer, 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

TRUMP VE FED'İN KARARI

ABD Başkanı Trump, cuma günü yaptığı açıklamayla, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etmişti.

Pazar günü ise ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme adımını başlatmıştı.

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