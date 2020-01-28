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ABD'de mesanesine vibratör kaçan kadın ameliyat edildi

Arizona eyaletinde cinsel ilişki yaşayan çiftin kullandığı vibratör, yanlışlıkla genç kadının mesanesine girdi. Soluğu hastanede alan kadın, acilen ameliyata alınarak hayati tehlikeden kurtarıldı.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 16:33..
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ABD’de romantik bir gece geçirmek isteyen çiftin başı, kullandıkları seks oyuncağı yüzünden derde girdi.

Arizona eyaletinde gerçekleşen olayda, ismini açıklamak istemeyen genç kadın, erkek arkadaşıyla yediği akşam yemeği sonrasında geceye devam etmek üzere eve gitti.

"HER HAREKETİMDE KARNIM TİTRİYORDU"

Burada yakınlaşan çift, kadının boynunda takılı bulunan, kolye olarak da kullanilabilen titreşimli seks oyuncağını denemek istedi.

ABD'de mesanesine vibratör kaçan kadın ameliyat edildi

İnternet üzerinden 69 dolara satın aldığı vibratörü kullanmaya başlayan kadın, birdenbire karnında keskin bir acı hissettiğini söyledi. Her hareketinde karın bölgesinde acıyla beraber yoğun bir titreşim meydana gelen kadının aklına, vibratörün bedenine kaçmış olabileceği geldi.

VİBRATÖR DOKTORU DA ŞAŞIRTTI

Ağrıların artmaya başlaması sonucu çift, hastanenin acil servisine başvurdu. Çekilen röntgenler sonucu vibratörün, kadının mesanesine kaçmış olduğu anlaşıldı.

ABD'de mesanesine vibratör kaçan kadın ameliyat edildi

Kadını ameliyat eden doktor, “Daha önce hiç böyle bir vaka görmemiştim. Kariyerimde rastladığım en sıra dışı olaydı” ifadelerini kullandı.

"BUNDAN BÖYLE SEKS OYUNCAĞI KULLANMAM"

Başarılı bir operasyonun ardından vücudundaki aletten kurtulan kadın, sonrasında gezetecilere verdiği röportajda “bir daha kesinliklikle böyle şeylere bulaşmayacağını” söyledi.

ABD'de mesanesine vibratör kaçan kadın ameliyat edildi

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