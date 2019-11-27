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ABD'de ölen sahte peygamber Bursa'ya gömüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle ölen kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da defnedildi.

DHA | 27.11.2019 - 14:28..
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ABD'de ölen sahte peygamber Bursa'ya gömüldü

ABD'nin Virgina Eyaleti Norfolk kentinde, tedavi gördüğü hastanede, solunum yetmezliği sebebiyle ölen ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı (MİHR) Başkanlığını yapan İskender Erol Evrenesoğlu, memleketi Bursa'da defnedildi.

Pınarbaşı Mezarlığı'nda, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı, güvenlik gerekçesiyle Hamitler Mezarlığı'na alındı.

ABD'de ölen sahte peygamber Bursa'ya gömüldü

CENAZEYE 3 BİN KİŞİ KATILDI

86 yaşında ölen Evrenesoğlu'nun cenazesi, Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden saat 11.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyuldu. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu defnedildi İZLE

ABD'de ölen sahte peygamber Bursa'ya gömüldü

TABUTA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADILAR

2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu. Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

ABD'de ölen sahte peygamber Bursa'ya gömüldü

VAHİY GELDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

1933 yılında Bursa'da doğan İskender Erol Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve 'Risalet Nurları' isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanınıyordu. 90’lı yılların sonunda ABD’ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye’de faaliyetlerine devam etti.

ABD'de ölen sahte peygamber Bursa'ya gömüldü

'SAHTE PEYGAMBER' OLARAK TANINIYORDU

2019 yılında, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu’nun Kur’an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı. Evrenosoğlu, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınıyordu.

ABD'de ölen sahte peygamber Bursa'ya gömüldü

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