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Pedofiliden suçlu bulunan FETÖ'cü Türkiye'de

FETÖ'nün ABD'deki kuruluşlarında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan ve çocukları fuhşa teşvik etmek ile çocuğa cinsel saldırıdan suçlu bulunan Mehmet Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi.

AA | 16.11.2018 - 20:10..
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Pedofiliden suçlu bulunan FETÖ'cü Türkiye'de

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir, Türkiye'ye getirildi.

ABD'deki yargılamasının ardından dün sınır dışı edilen Gözegir, emniyet görevlileri eşliğinde ABD'nin Houston kentinden THY'ye ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Türk polisi tarafından uçağın kapısından teslim alınan Gözegir, işlemlerin ardından emniyete götürüldü.

2015'TE GÖZALTINA ALINMIŞTI

2014'te FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Raindrop Vakfı'nın yönetim kurulu üyeleri arasında adı yer alan, bu ülkede tıp eğitimi için bulunduğu kaydedilen Gözegir, Teksas Tıp Merkezi bünyesindeki Baylor Tıp Kolejinde doktora eğitimi aldığı sırada Fort Bend kentinde 14-15 Mayıs 2015'teki polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı kapsamlı operasyonda, Gözegir'in de aralarında olduğu 23 kişi, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu suçlardan tutuklanan Gözegir, hakimin koyduğu 50 bin dolarlık kefaleti ödeyerek tutuksuz yargılanmaya devam etti.

Pedofiliden suçlu bulunan FETÖ'cü Türkiye'de

2015'te Raindrop Vakfı'nın yönetim kurulundan çıkarılan Gözegir'in, bu yıl haziran ayında sınır dışı edilmesine karar verildi.

ABD'li yetkili makamlarca sınır dışı işlemi dün tamamlanan Gözegir Türkiye'ye gönderildi. Özellikle Teksas bölgesinde etkin olan FETÖ'nün çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı, örgüte ait birçok okul ve derneğin üst kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

ABD pedofili FETÖ'cüyü Türkiye'ye gönderdi haberi
Pedofiliden suçlu bulunan FETÖ'cü Türkiye'de

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