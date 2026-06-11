ABD'de piknik tadında hazırlık maçı
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki İngiltere-Kosta Rika maçına, oynanan futboldan çok saha kenarına yerleştirilen masalarda yemek yiyen taraftarlar damga vurdu.
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ABD'nin Orlando şehrindeki Inter & Co Stadı'nda oynanan İngiltere-Kosta Rika karşılaşması ilginç anlara sahne oldu.
Maç esnasında saha kenarında bulunan masalarda oturan taraftarlar, futbolseverlerin dikkatini çekti.
MAÇ İZLERKEN MASALARDA YEMEK YEDİLER
Korner direğinin bulunduğu alandaki reklam panolarının arkasına masalar yerleştirildi.
Masalarda oturan bazı taraftarlar, çeşitli yiyecek ve içecekler eşliğinde karşılaşmanın keyfini çıkardı.
İZLEYENLER ŞAŞIRDI
Yeşil sahalardaki alışılmışın dışında bu görüntüler, futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
İngiltere, müsabakayı Declan Rice, Anthony Gordon ve Ollie Watkins'in golleriyle 3-0 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)