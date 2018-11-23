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ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'nin Alabama eyaletinde, alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 09:31..
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ABD'de hasat sonu elde edilen nimetlere şükredildiği gün olarak bilinen 'Şükran Günü'nde genellikle indirimler başlar ve ABD'liler alışveriş merkezlerine giderek bu indirimleri değerlendirir. Bir saldırgan ise bu günü kana buladı.

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırı ViDEO

1 KİŞİ ÖLDÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Alabama şehrinde bulunan Riverchase Galleria Alışveriş Merkesi'ne gidenler bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yerel kaynaklar saldırganla bir kişinin kavga ettiğini ve tartışmadan sonra alışveriş yapan kalabalığa ateş açtığını belirtti. Yetkililer, saldırı sonrası 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin de yaralı olduğunu belirtti.

YARALANAN DİĞER KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı olanlardan bir kişinin 18 yaşında olduğu ve kaçtığı sırada vurulduğu da gelen haberler arasında. Yaralanan diğer kişinin durumu ise ağır.

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Olay sonrasında saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü. Polis ve ambulans ekipleri ise bölgeye gelerek araştırmalarını yoğunlaştırdı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ BUGÜN KAPALI KALACAK

Saldırı sonrasında ise alışveriş merkezinin polis tarafından güvenlik çemberine alındığı ancak alışveriş merkezinin bugün kapalı kalacağı açıklandı.

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