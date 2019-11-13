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ABD'de terör yandaşları TRT muhabirine saldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme öncesi canlı yayın yapan TRT'ye saldırı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 19:17..
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ABD'de terör yandaşları TRT muhabirine saldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmeler için ABD'de bulun TRT muhabiri, ABD'de yaşayan terör sevicilerin saldırısına  uğradı.

Terör yandaşlarından TRT'ye saldırı VİDEO

SALDIRGAN BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Muhabirin canlı yayında, Erdoğan ve Trump arasında yapılacak görüşme hakkındaki ayrıntıları aktardığı sırada yaşanan olay ekranlara yansıdı.

TRT muhabiri canlı yayın sırasında anonsunu gerçekleştirirken fiziksel olarak saldırıda bulundu.

TRT Haber muhabirine saldıran saldırgan, olay sonrası bölgeden uzaklaştırıldı.

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