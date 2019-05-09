ABD'de yeni din: Şeytan Tapınağı

Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Şeytan Tapınağı dini, Washington tarafından resmen tanındı.

Amerikan Ulusal Gelir Servisi (IRS), kiliseler için tanınan vergi muafiyetini bu dinin ibadethaneleri için de uygulayacak.

Amerikan kurumları, bir süredir şeytan tapınaklarının statüsünü resmileştirmemek için direniyordu, ancak 2017 yılında 'İfade ve inanç özgürlüğü' hakkındaki başkanlık kararnamesi çerçevesinde şeytana tapanlar da diğer tüm dinler ile eşit ve aynı sınıfta kabul edildi.

PROTESTO AMAÇLI KURULDU

Şeytan Tapınağı dinine mensup olan kişiler, gerçekten de şeytana tapıyor değiller.

Bir protesto şekli olarak organize edilen Şeytan Tapınağı dini, Hıristiyanlık ve diğer resmi olarak tanınan dinlerin, pek çok alanda eşitsizlik yaratan ayrıcalıklara sahip olmasına bir tepki olarak doğdu.

Şeytan Tapınağı'nın eş kurucularından Lucien Greaves, daha önce sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformda yaptığı açıklamalarda, 21. yüzyılda dahi din ve hurafeler sayesinde ayrıcalıklı bir sınıfın bulunduğunu ve bu kesimin dindar olmayan kesime karşı avantajlı hale geldiğini söylemişti.