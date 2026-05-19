ABD'deki cami saldırganından ırkçı intihar mektubu çıktı: Araca İslam karşıtı yazı yazmış

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi’ne iki saldırgan tarafından yapılan silahlı saldırıda 1’i güvenlik görevlisi olmak üzere 3 insan hayatını kaybetti.

Saldırganlardan 2’si de ölü ele geçirildi. ABD makamları saldırganların intihar ettiğini açıkladı.

NEFRET SUÇU

ABD makamları saldırıyı nefret suçu olarak soruşturmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk açıklamasında “Korkunç bir durum. Konuyu çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz” diye konuştu.

SALDIRGANLARIN ADLARI AÇIKLANDI

ABD medyasında saldırganların 17 yaşındaki Cain Clark ile 18 yaşındaki Caleb Vazquez olduğu yazıldı.

ANNESİ İHBAR ETMİŞ

Cain Clark'ın annesinin, saldırının sabahında polise oğlunun, arabasını ve üç silahı alarak yanında bir arkadaşıyla birlikte ortadan kaybolduğunu ihbar ettiği ortaya çıktı.

IRKÇI BİR İNTİHAR MEKTUBU

CNN'e bilgi veren emniyet yetkilileri, saldırganlardan birinin üzerinden, ırkçı ifadeler yer alan bir mektup bulundu.

Yine saldırıda kullanılan silahlardan birinin üzerinde de nefret söylemi kapsamına giren bir ifadenin yazıldığı belirtildi.

İSLAM KARŞITI YAZILAR

New York Times'a bilgi veren bir emniyet kaynağı da saldırganların kullandıkları araçta İslam karşıtı yazılar tespit edildiğini söyledi.

