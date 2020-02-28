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ABD'deki camide eller Mehmetçik'e dua için kalktı

Esad rejiminin, İdlib'de 33 Mehmeçtiğimizi şehit etmesinin ardından ABD'de yaşayan Müslümanlar, Türk askeri için dua etti.

AA | 28.02.2020 - 14:45..
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İdlib'de Esad rejimi güçlerinin düzenlediği alçak saldırı sonucu 33 askerimiz şehit düştü.

ABD'de yaşayan Türk vatandaşları, Regaip Kandili için camilerde yapılan programlara katıldı.

Programlarda İdlib şehitleri ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü için de dualar edildi.

ABD'DEKİ CAMİLERDE MEHMETÇİĞE DUA

İslam aleminde mübarek "üç ayların'' habercisi Regaip Kandili, Türk-Amerikan toplumu tarafından camilerde yapılan programlarla idrak edildi. Türk vatandaşları kandil programında yaptığı dualarda Mehmetçiği ve İdlib şehitlerini de unutmadı.

ABD'deki camide eller Mehmetçik'e dua için kalktı

TÜRK ASKERİNİN BAŞARISI İÇİN DUA

New York'un Brooklyn şehrinde bulunan Eyüp Sultan Camii'inde yapılan kandil programında, Din ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Sinan Dedeler üç ayların mahiyeti konusunda bilgi verirken, Türk askerinin başarısı ve ümmetin birliği için dualar okundu.

ABD'deki camide eller Mehmetçik'e dua için kalktı

Türk-Amerikan toplumunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaleti Paterson şehrindeki Ulu Camii’nde buluşan halk ise yatsı namazı ve mevlidin ardından, İdlib şehitleri ve İslam aleminde yaşanan sıkıntıların çözümü için ellerini duaya kaldırdı.

ABD'deki camide eller Mehmetçik'e dua için kalktı

ABD'deki camide eller Mehmetçik'e dua için kalktı

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