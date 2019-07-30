ABD'deki FETÖ şebekesi

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan terör şebekesindeki isimler bir bir açıklandı.
Terör örgütünün finansal kaynağı da bu isimlerden çıkıyor, yapının çökertilmemesini sağlayan isimler de...
İŞTE O İSİMLER
Hakan Şükür'den Alp Aslandoğan'a, Mustafa Sarsılmaz'dan Kemal Öksüz'e kadar Gülen'in yanıbaşındaki isimler şu şekilde sıralanıyor:
Cevdet Türkyolu
Cevdet Türkyolu... FETÖ'nün gayrimenkul zengini olan 'Uzun Cevdet' yeğeni ile evli olduğu Gülen'in sağ kolu ve sekreteri olarak biliniyor.
Alp Aslandoğan
Alp Aslandoğan... FETÖ'nün ABD'deki çatı kuruluşlarından Ortak Değerler İttifakı'nın Başkanı olan Aslandoğan, Gülen'in en yakınındaki isimlerden...
Mustafa Sarsılmaz
Mustafa Sarsılmaz... 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümündeki şüpheli doktor... 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hemen ABD'ye kaçtı.
Hakan Şükür
Hakan Şükür... FETÖ firarisi, eski futbolcu ve milletvekili Şükür, ABD'ye firar eden birçok örgüt üyesi gibi lüks içinde yaşıyor.
Kemal Öksüz
Kemal Öksüz... Örgütün ABD'deki finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli roller oynuyor. Amerikan vatandaşı olduktan sonra adını 'Kevin' olarak değiştirdi.
Aydoğan Vatandaş
Aydoğan Vatandaş... Gülen'in prenslerinden biri olarak biliniyor. FETÖ'nün medya yapılanmasında öne çıkan teröristin 'Fut Avni' Twitter hesabının yöneticisi olduğu iddia ediliyor.