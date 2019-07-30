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ABD'deki FETÖ şebekesi

15 Temmuz ihanet gecesinin baş mimarlarından Fetullah Gülen'in ABD'de yanında olan isimler, faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

AA | 30.07.2019 - 09:03..
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ABD'deki FETÖ şebekesi

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan terör şebekesindeki isimler bir bir açıklandı.

Terör örgütünün finansal kaynağı da bu isimlerden çıkıyor, yapının çökertilmemesini sağlayan isimler de...

İŞTE O İSİMLER

Hakan Şükür'den Alp Aslandoğan'a, Mustafa Sarsılmaz'dan Kemal Öksüz'e kadar Gülen'in yanıbaşındaki isimler şu şekilde sıralanıyor:

ABD'deki FETÖ şebekesi Cevdet Türkyolu

Cevdet Türkyolu... FETÖ'nün gayrimenkul zengini olan 'Uzun Cevdet' yeğeni ile evli olduğu Gülen'in sağ kolu ve sekreteri olarak biliniyor.

ABD'deki FETÖ şebekesi ViDEO

ABD'deki FETÖ şebekesi Alp Aslandoğan

Alp Aslandoğan... FETÖ'nün ABD'deki çatı kuruluşlarından Ortak Değerler İttifakı'nın Başkanı olan Aslandoğan, Gülen'in en yakınındaki isimlerden...

ABD'deki FETÖ şebekesi Mustafa Sarsılmaz

Mustafa Sarsılmaz... 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümündeki şüpheli doktor... 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hemen ABD'ye kaçtı.

ABD'deki FETÖ şebekesi Hakan Şükür

Hakan Şükür... FETÖ firarisi, eski futbolcu ve milletvekili Şükür, ABD'ye firar eden birçok örgüt üyesi gibi lüks içinde yaşıyor.

ABD'deki FETÖ şebekesi Kemal Öksüz

Kemal Öksüz... Örgütün ABD'deki finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli roller oynuyor. Amerikan vatandaşı olduktan sonra adını 'Kevin' olarak değiştirdi.

ABD'deki FETÖ şebekesi Aydoğan Vatandaş

Aydoğan Vatandaş... Gülen'in prenslerinden biri olarak biliniyor. FETÖ'nün medya yapılanmasında öne çıkan teröristin 'Fut Avni' Twitter hesabının yöneticisi olduğu iddia ediliyor.

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