ABD'den abluka açıklaması: İran'a bedeli 4,8 milyar dolar

Pakistan'daki müzakerelerde bir sonuca varılamamasının ardından ABD, İran limanlarını ablukaya aldığını duyurdu.

İki ülke arasındaki görüşmeler, Pakistan arabuluculuğunda devam ederken ABD'den konuya dair dikkat çekici bir iddia geldi.

The Hill gazetesine konuşan ve konuya dair bilgisi olan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin açıklamada bulundu.

"ABLUKANIN İRAN'A BEDELİ 4,8 MİLYAR DOLAR"

Pentagon'un savaşın maliyetine ilişkin tahminlerini paylaşan yetkili, ablukanın petrol geliri açısından İran'a yaklaşık 4,8 milyar dolara mal olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

42 GEMİ İRAN'A GERİ DÖNDÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 30 Nisan'da, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle şimdiye kadar 42 geminin geri döndürüldüğünü açıklamıştı.

ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarının ardından, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Bu açıklamanın hemen ardından CENTCOM, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.