Küresel Sumud Filosu’ndan siber saldırı açıklaması: Hesap ele geçirildi

Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, dijital bir saldırıyla gündeme geldi. Filonun resmi sosyal medya hesabının ele geçirildiği belirtilirken, olayın ardından hem teknik güvenlik önlemlerinin artırıldığı hem de kamuoyuna açıklama yapıldığı bildirildi.

SOSYALMEDYA HESABI HEDEF ALINDI

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, X platformundaki resmi hesabın dün akşam saatlerinde siber saldırıya uğradığı ve kontrolün kısa süreliğine kaybedildiği ifade edildi.

Filonun, yaşanan olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattığı ve güvenlik protokollerinin güçlendirildiği aktarıldı.

ASILSIZ İÇERİK PAYLAŞILDI

Açıklamada, hesap üzerinden kontrol dışı şekilde paylaşımlar yapıldığı ve bu içeriklerin bağlamından koparıldığı belirtildi.

Özellikle bazı görsel ve videolarda kullanılan materyallerin yanlış şekilde düzenlendiği ve bu durumun kamuoyunda yanlış algıya yol açtığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İÇERİK NEDENİYLE ÖZÜR

Filodan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bağlam dışı içerik nedeniyle özür dilendi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin filoya verdiği destek ve Filistin meselesine yönelik diplomatik çabalar için teşekkür edildi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Filonun açıklamasında, Türk halkının ve Türkiye’nin uluslararası sularda filoya yönelik saldırıları kınadığı ve insani girişimlere destek verdiği vurgulandı.

Ayrıca, Filistin için adalet arayışına katkı sunan girişimlerin önemine dikkat çekildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Siber saldırının ardından filonun dijital altyapısında ek güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için teknik sistemlerin gözden geçirildiğini ve güvenlik seviyesinin yükseltildiğini açıkladı.

Filonun sosyal medya hesabından daha önce yapılan bir paylaşımda, Yunan siyasetçi Yanis Varoufakis’in açıklamalarına yer verilmiş, ancak paylaşımda kullanılan görselde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yer alması dikkat çekmişti.

Söz konusu içerik, saldırı sonrası yaşanan karmaşanın nedenlerinden biri olarak değerlendirildi.