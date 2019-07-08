ABD'den İranlı babaya vize çıkmadı

Almanya Frankfurt'ta insan hakları ve ayrımcılık konularına bakan ve kendi hukuk bürosu olan avukat Iranbomy, 20 yaşındaki oğlunun trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine cenazesine katılmak için ABD vizesine başvurdu.

Frankfurt Başkonsolosluğu, oğlu Washington'da okuyan ve trafik kazasında hayatını kaybeden İran asıllı Alman vatandaşı Seyed Shahram Iranbomy'un 3 günlük vize başvurusunu ''ABD'ye göç etmek için yanlış beyanda bulunma''gerekçesiyle kabul etmedi.

"AMERİKA'YA GÖÇ ETMEK İÇİN OĞLUNU BAHANE EDİYOR"

ABD'nin Frankfurt Başkonsolosluğu ise ''ABD'ye göç etmek için oğlunun ölümünden faydalandığı'' gerekçesiyle Iranbomy'nin vize başvurusuna olumsuz yanıt verdi.

Iranbomy ise yaptığı açıklamada İran'da doğmasına rağmen 40 yıldır Almanya'da yaşadığını, Alman vatandaşı olduğunu ve ABD'ye göç etme niyetinin olmadığını söyledi.





