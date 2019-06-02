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ABD'den vize başvuruları için yeni karar

ABD hükümeti, vizeye başvuracak kişilerin 5 yıllık elektronik posta adreslerini ve telefon numaralarını alarak değerlendirme yapacak.

AA | 02.06.2019 - 15:49..
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi kapsamında, vize için başvuranların sosyal medya isimlerinin, 5 yıllık elektronik posta adreslerinin ve telefon numaralarının isteneceği belirtildi.

YENİ MEKANİZMALAR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'ye yasalara uygun seyahati desteklerken, vatandaşlarımızın korunması adına inceleme sürecini geliştirmek için yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." denildi.

ABD'den vize başvuruları için yeni karar

DİPLOMATİK VE RESMİ VİZE BAŞVURULARI BU KARARDAN MUAF

Diplomatik ve resmi vize başvurusunda bulunanların bu uygulamadan muaf tutulacağı, ancak ABD’ye çalışmak veya eğitim için gitmek isteyen kişilerden sosyal medya bilgilerinin isteneceği kaydedildi.

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