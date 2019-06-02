ABD'den vize başvuruları için yeni karar

1 Kırmızı ışık ihlali canına mal oldu Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta dönüş yaparken bir otomobile çarpmıştı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan genç motorcu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 Şanlıurfa'da kaçak mobil trafo ele geçirildi Viranşehir’de traktör römorkunda kullanılan kaçak mobil trafo bulundu.

3 'Renk Koşusu' nedir 'Renk Koşusu', 5 kilometrelik bir koşu yarışmasıdır. Her bir kilometrede yarışmacılara farklı bir renk atılır.

4 Sakarya'da 4,7'lik deprem meydana geldi Hendek'te saat 16.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

5 Tatilciler İstanbul trafiğini özledi Bayram tatilinde yola çıkanlar trafikten şikayetçi oldu. Bir tatilci, trafiği İstanbul'da E-5 Karayolu ile kıyaslayarak " E-5 en azından akıyordu" diyerek yol çilesini dile getirdi.

6 Bursa'da 83 yaşındaki kadın apartmanda mahsur kaldı Riskli yapı olduğu gerekçesiyle elektrik ve suyu kesilen binada yaşayan 83 yaşındaki bakıma muhtaç kadın, mahsur kaldı.