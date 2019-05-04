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ABD'den yeni S-400 açıklaması

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 hava savunma sistemi anlaşması ABD'yi rahatsız etmeye devam ediyor. Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Haber Merkezi | 04.05.2019 - 03:29..
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ABD'den yeni S-400 açıklaması

S-400 savunma sistemlerinin teslim tarihinin yaklaşması ABD'nin tehditlerini artırmasına neden oluyor. Özellikle Savunma Bakanlığı devamlı olarak Türkiye'ye karşı F-35'ler üzerinden sopa göstermeye çalışıyor.

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma sistemi konusunda Türkiye’yle henüz bir çözüme varılmadığını, ancak iletişimin önceki döneme daha iyi olduğunu söyledi.

ABD'den yeni S-400 açıklaması

"F-35 PROJESİNDEN ÇIKARTIRIZ"

Bazı ABD’li yetkililer Türkiye ile yaşanan F-35 restleşmesinde de Amerika’nın projede Türkiye’nin yerini alabilecek başka ülkeler olabileceğinin mesajını vermişti. Patrick Shanahan geçtiğimiz hafta F-35 savaş uçaklarının üretici firması olan Lockheed Martin’in yöneticileriyle bir araya geldiğini açıkladı. Shanahan “Eğer bu duruma çözüm bulamazsak, o zaman işin ilerlemesi için planlarımızı uygulamak zorundayız. Bu planları uygulamak zorunda mı kalırsınız bilemezsiniz ama iyi planımız olduğundan emin olmak zorundasınız değil mi?” ifadelerini kullandı.

Patrick Shanahan “Eğer Türkiye S-400 kararında kararlı ise biz de Türkiye’den bu projeyi çıkarmak zorunda kalırız” dedi.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Shanahan’a “S-400 konusunda Türkiye ile ilişkiler şu anda hangi noktada. Bir anlaşmaya varabildiniz mi?” diye soruldu. Shanahan, “Bir anlaşmaya varmadık. Ancak Türkiye ile sürekli konuşuyoruz. Çünkü onlarla eş zamanlı olarak Suriye konusunda da çalışıyoruz. İnsanların aynı anda çoklu görüşmeler yaparak farklı düzeylerde ileri ya da geri gitmelerin yaşanmasının mümkün olduğunu ancak hala stratejik ortak olduğumuzu anlamaları önemli” yanıtını verdi.

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