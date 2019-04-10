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ABD'den Yunan askerlerine maddi yardım

ABD, Güney Kıbrıs'taki silah ambargosunu kaldırmaya hazırlanırken, Yunan askerlerine de askeri finans ve eğitim için ödenek verecek.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 18:22..
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ABD'den Yunan askerlerine maddi yardım

ABD’nin 1987 yılından beri Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu yakın zamanda sonlandırması beklenen tasarı Amerikan Senatosuna sunuldu.

AMBARGO KALKIYOR

Tasarının hemen değilse bile yakın zamanda, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunu bitirmesi öngörülürken, tasarı içinde Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde” (MEB) yaptığı çalışmalara verilen destek dikkat çekti.

ASKERİ EĞİTİM VE SİLAH YARDIMI

Senatoya dün sunulan tasarı, ilk adımda Yunanistan’a askeri finans olarak 3 milyon dolar, askeri eğitim için ise 2 milyon dolar verilmesini öngörürken, Güney Kıbrıs’a da askeri eğitim desteği için 2 milyon dolar verilecek. Tasarının ilgili kısmında, ABD’nin, Kıbrıs ile askeri alanlarda işbirliği faaliyetlerinin önemine de atıfta bulunulurken, bu işbirliğinin ileride daha da artması hedefleniyor.

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