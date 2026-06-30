AB'den Ankara'ya üst düzey ziyaret: NATO Zirvesi öncesi kritik görüşmeler

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri uzun yıllardır üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, göç iş birliği ve bölgesel güvenlik gibi başlıklarda ilerliyor.

Tarihi nitelikteki NATO Ankara Zirvesi’ne hazırlanan Türkiye, Brüksel’den üst düzey bir üçlüyü ağırlıyor.

Politicio'nun haberine göre AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri (Göç) Komiseri Magnus Brunner’den oluşan üçlü, bugün Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Heyet, NATO Ankara Zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

VİZE KOLAYLAŞTIRILMASI DA MASADA OLACAK

Ziyaret sırasında üyelik süreci, vize kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, göç ve bölgesel güvenlik konuları masaya yatırılacak.

Komiser Marta Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ayrı görüşmeler yapması planlanıyor.

GÜNDEMDEKİ ANA BAŞLIKLAR

Üyelik süreci:

AB tarafı, 2018'den beri süren durgunluğun devam ettiğini ve Türkiye'den adımlar beklendiğini belirtiyor.

Türkiye ise sürecin adil ve liyakate dayalı ilerlemesini talep ediyor.

Vize:

Türk vatandaşları için Schengen vizesine kolay erişim öncelikli beklenti.

AB, kalan kriterler için ortak çalışma önerirken Türkiye, kolaylaştırıcı adımların genişletilmesini istiyor.

Gümrük Birliği:

Ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi için güncelleme müzakerelerine bir an önce başlanması bekleniyor.

AB Komisyonu olumlu ancak üye ülkelerden yetki alma süreci devam ediyor.

Göç:

Düzensiz göçteki düşüşle dinamikler değişti.

AB mülteci desteğini sürdürmeyi, Türkiye ise adil yük paylaşımını vurguluyor.

Diğer konular:

Bağlantısallık, 'Made in EU' gibi teknik çalışmalar, savunma alanındaki SAFE programı ve bölgesel istikrar konuları da ele alınacak.

AB-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ STRATEJİSİ

Ankara, ziyaretin ilişkilerde yakalanan ivmenin tüm alanlara yayılmasına katkı sağlamasını umarken AB tarafı, jeopolitik istikrarsızlık ortamında Türkiye ile iş birliğinin stratejik önemini vurguluyor.

Kaja Kallas da Türkiye'yi 'göç, savunma ve bölgesel istikrar' gibi konularda stratejik ortak olarak nitelendirdi.

ZİYARET, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN ÖNEMİNİN GÖSTERGESİ OLARAK YORUMLANDI

NATO Zirvesi sırasında AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in de katılımıyla üst düzey AB-Türkiye temaslarının devam etmesi bekleniyor.

Ortak ziyaret yapmaları pek olağan olmayan Kallas, Kos ve Brunner üçlüsünün ziyareti, Türkiye’yle ilişkilere verilen önemin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

"TÜRKİYE, NATO İÇİNDE SON DERECE ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP"

Öte yandan Kallas, Türkiye-AB ilişkileri, NATO Ankara Zirvesi ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yeni oluşan Avrupa güvenlik mimarisi ve NATO içindeki rolü konusunda Kallas, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye, AB'ye aday bir ülke. Elbette üyeliğin temelini oluşturan temel hak ve özgürlükler konusunda uzun süredir devam eden sorunlar var ancak NATO açısından bakıldığında Türkiye, İttifak'ın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayii bulunuyor.

Bu nedenle NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip. Avrupa güvenliğinin genel çerçevesine baktığımızda ve özellikle bölgesel istikrarı değerlendirdiğimizde, örneğin Kafkasya'daki istikrar açısından Türkiye ile diyalog yürütmemiz gerekiyor.”