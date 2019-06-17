AB, arıcılık sektörüne mali destek verecek

Avrupa Birliği Komisyonu, arıcılık sektörüne destek sağlamaya yönelik yeni tedbirler alındığını açıkladı.

Buna göre, önümüzdeki 3 yıl boyunca arıcılık sektörüne toplam 120 milyon euro mali destek verilecek.

AB ARICILAR İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Mali destekle arıcılara eğitim, yeni başlayanlara kredi ve araştırma gibi programlar finanse edilecek.

Desteklenecek arıcılık programları, üye ülkelerin ilgili kurumları tarafından belirlenecek.

Verilere göre, AB ülkelerinde yaklaşık 600 bin arıcı bulunuyor.