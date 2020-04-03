AB'den özür mektubu: Artık İtalya'nın yanındayız

İtalya, Avrupa kıtasında koronavirüsten en çok etkilenen ülke oldu. 115 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede, yaklaşık 14 bin kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa Birliği (AB), koronavirüse karşı İtalya'ya destek olmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

AB'YE KORONAVİRÜS TEPKİSİ

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, AB'yi "yılanlar ve çakallar yuvası" olarak nitelendirerek, "Önce virüsü yenelim, AB'yi sonra düşünürüz. Gerekirse, teşekkür bile etmeden güle güle deriz." şeklinde konuşmuştu.

İTALYAN BASININA MEKTUP

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalyan "La Repubblica" gazetesine bir makale yazarak, Avrupa Birliği'nin İtalya ile salgına karşı yeterince dayanışma göstermediğini kabul etti.

(Ursula von der Leyen)

"ARTIK İTALYA'NIN YANINDAYIZ" MESAJI

Leyen, makalesinde, AB ülkelerinin krizin başlangıcında fazlasıyla kendi durumuna odaklandığını belirterek, "Pandemiyi sadece hep beraber Birlik olarak yenebileceğimizi fark etmediler. Bu inciticiydi ve bundan kaçınılabilirdi. Ama bugün Avrupa İtalya'nın yanındadır." ifadelerini kullandı. Alman siyasetçi, koronavirüse karşı 100 milyar euroya varan kaynak sağlanacağını belirterek ilk uygulamanın İtalya'da başlatılacağını vurguladı.