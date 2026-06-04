AB'den Rusya'ya karşı Paşinyan'a destek: 'Avrupa, Ermenistan'ın yanında dimdik duruyor'

Rusya ile mevcut Ermenistan hükümeti arasında hızlanan Avrupa anlaşmazlığı büyüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini başlatan yasa tasarısını onaylamasıyla tırmanan kriz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna imalı açıklamasıyla büyüdü.

Geçen ay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Paşinyan hükümetini AB'ye üyelik konusunda referanduma gitmeye çağıran Putin, şunları söyledi:

"Hepimiz şu anda Ukrayna'da olup bitenleri görüyoruz. Ama her şey nasıl başladı? Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimiyle."

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RUSYA, BÜYÜKELÇİSİNİ ÇEKTİ

Bu açıklamanın ardından Rusya, Erivan'daki büyükelçisini geri çekti. Moskova'dan konuyla ilgili açıklamada, "Kopyrkin, Ermenistan yönetiminin Avrupa Birliği'ne yakınlaşmak için attığı ve Avrasya Ekonomik Birliği içindeki işbirliğine zarar veren adımlarla ilgili istişareler için Moskova'ya çağrıldı" ifadelerine yer verildi.

İTHALAT KISITLAMALARI

Moskova'nın hamleleri böyle de son bulmadı.

Rusya, son haftalarda Ermenistan'dan meyve, sebze gibi bazı kalemlerde ithalatı kısıtladı. En son Ermenistan'dan deniz ürünleri ithalatı da neredeyse tamamen yasaklandı.

Tarım ürünlerine ithalat kısıtlamalarının kapsamının daha da genişletileceği açıklandı.

ENERJİ TEHDİDİ

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova geçen hafta yaptığı açıklamada, Erivan'ın AB'ye yönelme siyasetinin devamında Rusya'nın Ermenistan'a kilit enerji arzını keseceğini söyledi.

"AVRUPA, ERMENİSTAN'IN YANINDA DİMDİK DURUYOR"

Rusya'nın yaptırımlarına AB'den tepki geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından paylaştığı mesajda, Paşinyan ile Rusya'nın Ermenistan'ı hedef alan kısıtlama kararları hakkında görüştüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bu, ekonomik zorlamadan başka bir şey değil ve kabul edilemez. Avrupa, Ermenistan'ın yanında dimdik duruyor. Bir destek paketi hazırlıyoruz."