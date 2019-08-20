AB'den Türkiye'deki kayyum atamalarına tepki

İçişleri Bakanlığı, terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alarak, yerlerine o illerin valilerini kayyum olarak görevlendirdi.

Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına, Avrupa Birliği'nden de tepki geldi.

"31 MART SEÇİMLERİNE SAYGIYI TARTIŞMAYA AÇTI"

Brüksel, kayyum atamalarının demokrasi açısından endişe verici olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği sözcüsü Maja Kocijancic tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan ve Ahmet Türk'ün görevlerinden alınmasının, 31 Mart seçimlerinin demokratik sonuçlarına saygıyı tartışmaya açması nedeniyle ciddi bir endişe kaynağı olduğu" vurgulandı.