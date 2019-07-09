ABD'li milyarder cinsel istismardan tutuklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın ilişkisi olduğu 66 yaşındaki ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla tutuklandı.

14 YAŞINDA, REŞİT OLMAYAN KIZLARA CİNSEL İSTİSMAR

Jeffrey Epstein'in 2002 ve 2005 yılları arasında New York ve Florida'daki evinde aralarında 14 yaşında, reşit olmayan kızların da olduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Davaya bakan savcı, milyarderin istismarda bulunduğu reşit olmayan kızların, çalışanları ya da kurbanları tarafından bulunup getirildiğini açıkladı.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR BULUNDU

Geçtiğimiz cumartesi günü tutuklanan Jeffrey Epstein'in, Manhattan'daki evini polis bastı ve evde çok sayıda uygunsuz fotoğraflar bulundu. Fotoğraflardaki bazı kişilerin yaşlarının oldukça küçük olduğu bilgisi verildi. Evde bulunan CD'lerin üzerinde "Genç (İsim)+(İsim)", "Çıplak 1" ve "Çıplak kız fotoğrafları" gibi yazılar olduğu tespit edildi.

"SERİ SEKS AVCISI"

Seks amaçlı insan kaçakçılığı kapsamında araştırma yapılan evde, ayrıca üzerinde kurbanların isimleri ve bilgilerinin de bulunduğu ses kayıtları da ele geçirildi. Davaya bakan savcılar, Jeffrey Epstein için "seri seks avcısı" tanımını kullandı. Milyarder iş insanının, insan kaçakçılığı için özel araştırmacılar kiraladığını da belirtildi.

KÜÇÜK YAŞTA GETİRİLEN KIZLAR İÇİN YÜZLERCE DOLAR PARA VERDİ

İddianamede, Jeffrey Epstein'in çalışanlarına ve kurbanlarına, getirdikleri her bir genç yaşta kız için yüzlerce dolar para verdiği detayına yer verildi. Epstein'in, reşit olmayan kızları özellikle istediği ve bu kızların seks amaçlı insan kaçakçılığı ağının parçaları haline getirdiği vurgulandı. Jeffrey Epstein'in bu şekilde kaç kişiyi insan kaçakçılığı ağının bir parçası haline getirdiği açıklanmazken FBI, sadece New York ve Florida'da yüzlerce kişiden bahsedilebileceği bilgisini verdi.

MASAJ, ÇIPLAK BEDEN VE CİNSEL İLİŞKİ İSTEDİ

Jeffrey Epstein'in, reşit olmayan kızlardan masaj yapmaları, çıplak olmaları ve cinsel ilişki gibi taleplerde bulunduğu da iddianamede yer aldı. İlk duruşması geçtiğimiz pazartesi günü görülen davada Jeffrey Epstein, suçlamaları reddetti. İkinci duruşması 15 Temmuz Pazartesi gününe ertelenen davada, Jeffrey Epstein'in tutuklu olarak yargılanmasına hükmedildi.

45 YIL CEZA ALABİLİR

Jeffrey Epstein'ın avukatı suçlamalara ilişkin bir açıklama yapmazken, cumartesi günü tutuklanan milyarder iş insanının 45 yıl hapis cezası alabileceği öğrenildi.