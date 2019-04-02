ABD'li Müslümanlardan lobi çalışması

ABD'li bazı Müslüman ve Türk sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, sorunlarını dile getirmek ve vekilleriyle yüz yüze görüşmek amacıyla ABD Kongresinde lobi çalışması gerçekleştirdi.

ABD'nin farklı eyaletlerinden başkent Washington'a gelen Müslüman sivil toplum temsilcileri, "5. Müslüman Hakları Savunma Günü" kapsamında Kongreyi ziyaret ederek vekillerle görüştü.

PROGRAM 2 GÜN SÜRECEK

İki gün sürecek program kapsamında farklı eyalet temsilcilerini makamlarında ziyaret eden Müslüman temsilciler, hem sorunlarını birinci elden vekillerine aktarma hem de çeşitli konulardaki hassasiyetlerini dile getirme imkanı buldu.

Ziyaretlere Amerikan Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO) ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) başta olmak üzere Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA), Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika Müslüman Ümmeti Toplumu (MUNA) gibi önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ABD'de yaşayan Türk toplumunu temsilen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eşbaşkanı Günay Evinch ve diğer yetkililer de ziyaretlerde yer aldı.