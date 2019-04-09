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Kanadalı kadının balta oyunuyla imtihanı

Kanada'da balta atma oyunu oynayan genç kadın, az kalsın yüzüne baltayı yiyordu.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 14:07..
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Balta atma oyunu, stresten kurtulmak için farklı yollar arayanlara özel ilk kez ABD'de açıldı ve kısa sürede birçok ülkeye yayıldı.

Her yıl Bad Axe Throwing adı altında ABD, Kanada, Brezilya ve İrlanda'da balta atma poligonları, dünya şampiyonası düzenlenmekte.

BALTADAN KIL PAYI KURTULDU

Kanada'da meydana gelen olayda genç kadın, baltayı doğrudan hedefe atmak yerine, yere fırlattı. Kadın, yerden seken baltadan kıl payı kurtuldu. Tehlikeli oyunu oynayan genç kadının görüntüleri, saniye saniye kameraya yansıdı.

Balta atan sarışın kadın

Kanadalı kadının balta oyunuyla imtihanı

Kanadalı kadının balta oyunuyla imtihanı

Kanadalı kadının balta oyunuyla imtihanı

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