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ABD’li temsilcilerden F-35 uyarısı

ABD Temsilciler Meclisi'nden bir grup milletvekili, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımıyla F-35 savaş uçağı programında kalmak arasında bir seçim yapması gerektiğini savundu.

İHA | 17.05.2019 - 00:29..
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ABD Temsilciler Meclisinden bir grup milletvekili, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımıyla F-35 savaş uçağı programında kalmak arasında bir seçim yapması gerektiğine dair açıklamada bulundu.

İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA ÇAĞRI

Cumhuriyetçi milletvekili Kevin McCarthy, “Türkiye’ye verilen mesaj açıktır. Türkiye ilerledikçe ve S-400’leri edindiğinde F-35’leri almaması gerektiğine dair geniş, ortak bir görüş birliği var” dedi. McCarthy, “ABD’nin milli güvenlik çıkarları için çok fazla ciddi sonuçlar var, Türkiye satın alımı iptal etmeli ve bunun yerine birlikte çalıştığımız ve ortak çıkarlarımızın olduğu birçok alanda ABD ile iş birliği yapmalı.” değerlendirmesinde bulundu.


ABD’li temsilcilerden F-35 uyarısı

YENİ TEDARİKÇİ ARAYIŞI

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu, Türkiye’nin S-400 satın aldığı takdirde F-35 satımının yasaklanması için bütçe tasarısı sunmuştu. ABD Savunma Bakanlığı 13 Mayıs’ta, Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planlarına devam etmesi durumunda, Türkiye yerine F-35 uçakları için yeni bir parça tedarikçisi arayacaklarını açıklamıştı.

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