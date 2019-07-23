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ABD'li ve Bahreynli yetkililer askeri ilişkileri görüştü

ABD Donanması 5. Filosu Komutanı James Malloy, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Komutanı Halife bin Ahmed Al Halife ile bir araya geldi

AA | 23.07.2019 - 05:56..
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Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Al Halife, Malloy ve beraberindeki askeri heyetle başkent Manama'da bir araya geldi.

Görüşmede ABD ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, askeri koordinasyon ve savunma alanında iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

Başkent Manama'nın doğusundaki El-Cufeyr bölgesi, faaliyet alanı Körfez bölgesi, Umman Körfezi, Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz olan 5. ABD Filosu'na ev sahipliği yapıyor.

PETROL SEVKİYATININ GÜVENLİĞİNİ OLUŞTURMAK

Filonun en önemli görevleri arasında dünyadaki petrol sevkiyatının yarıya yakınının yapıldığı Körfez bölgesinin güvenliğini sağlamak yer alıyor.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Körfez'de tırmanan gerilim son olarak İran'ın 19 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere, diğeri de Liberya bandıralı iki petrol tankerini alıkoymasıyla had safhaya çıkmıştı.

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