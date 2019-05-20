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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye saldır

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin merkezine katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

AA | 20.05.2019 - 04:25..
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Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin merkezine katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Iraklı yetkililer, söz konusu bölgenin tamamının yakında trafiğe açılacağını açıklamıştı.

'SALDIRI YEŞİL BÖLGE'NİN TAMAMININ TRAFİĞE AÇILMASININ ÖNÜNDE ENGEL DEĞİL'

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin askeri genel sekreteri Muhammed Beyati, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesi saldırısı, bu bölgenin önümüzdeki günlerde tamamının trafiğe açılmasının önünde engel teşkil etmiyor. Yeşil Bölge'nin tamamı trafiğe açılacak." ifadesini kullandı.

​ABD, PERSONELİNE 'ÇEKİLİN' TALİMATI VERMİŞTİ

Öteyandan, saldırının ABD tarafından yapılan uyarıların ardından gelmesi dikkat çekti. Birkaç gün önce, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin Irak Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu'ndaki vize işlemlerini geçici bir süre için askıya aldığını ve ülkede acil olarak görev yapmayan personelin ABD'ye dönüşü için ulaşım imkanının en kısa sürede sağlanacağı belirtilmişti.

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