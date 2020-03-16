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ABD'nin büyük şehirlerinde koronavirüs sessizliği

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken, ABD'nin birçok eyaletinde restoranlarda yeni düzenlemeler getirildi ve barlar ile gece kulüplerinin faaliyetleri askıya alındı.

AA | 16.03.2020 - 07:54..
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ABD'nin büyük şehirlerinde koronavirüs sessizliği

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentte restoran, kafe, bar gibi eğlenme mekanlarına bir dizi yeni düzenleme getirdiklerini açıkladı.

ABD'nin büyük şehirlerinde koronavirüs sessizliği

ETKİNLİKLERE 250 KATILIMCI SINIRI

Bowser'in Twitter hesabından duyurduğu yeni düzenlemeye göre, Washington'da yapılan büyük etkinliklerde katılımcı sayısı 250 ile sınırlandırıldı.

Diğer taraftan, Washington'da gece kulübü veya çok amaçlı tesis olarak tescil edilmiş mekanlar faaliyetlerini askıya alacak, bar sandalyeleri veya ayakta servis yapılmayacak.

ABD'nin büyük şehirlerinde koronavirüs sessizliği

1 MASADA EN FAZLA 6 KİŞİ, 180 CM MESAFEDE

Restoranlarda bir masada en fazla 6 kişinin oturmasına izin verilecek, masalar arasındaki mesafe de minimum 180 cm olacak şekilde düzenlenecek.

Benzer düzenlemeler kapsamında Ohio Valisi Mike DeWine, saat 21.00'de eyaletteki tüm kafe, restoran ve barların kapatılması kararını aldı.

ABD'nin büyük şehirlerinde koronavirüs sessizliği

Illinoi eyaletinde ise 16 Mart'tan başlamak üzere tüm kafe, bar ve restoranların faaliyetlerini tamamen askıya alması kararlaştırıldı.

Los Angeles'ta da benzer uygulamalar hayata geçirilirken, Boston'da tüm eğlence mekanlarının kapasitelerini yarı yarıya düşürmesi için düzenleme getirildi.

ABD'nin büyük şehirlerinde koronavirüs sessizliği

ÖLÜ SAYISI 59'A ÇIKTI

New York eyaletinde Vali Andrew Cuomo, eyaletteki okulların 16 Nisan'a kadar kapatılması kararını verdi.

Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York'ta bugün Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

ABD'nin büyük şehirlerinde koronavirüs sessizliği

Blasio, ölenlerin hepsinin başka sağlık sorunları bulunduğuna da dikkati çekti.

Ülke genelinde 2700'den fazla kişiye koronavirüs tanısı konulurken, 59 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ABD'nin büyük şehirlerinde koronavirüs sessizliği

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