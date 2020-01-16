ABD'nin Irak'taki askerleri operasyona devam ediyor

ABD ordusu, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik ülkenin güvenini sağlamak için 10 Haziran 2014'ten beri bölgede varlığını sürdürüyor.
Irak'ın farklı bölgelerindeki yaklaşık 5 bin 200 ABD askeri bulunuyor.
BÖLGEDEKİ GERİLİM ARTTI
ABD, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı General Kasım Süleymani'yi öldürerek bölgedeki gerilimi iyice artırmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.
OPERASYONLAR ASKIYA ALINMIŞTI
Irak'ta görevli ABD'li askerkeri, gerilimlerin artması üzerine, ülkedeki operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Öte yandan ABD güçleri, Irak'ta, İran'la yaşanan gerginliğin ardından askıya alınan terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak operasyonlarını yeniden başladığını duyurdu.