Son zamanlarda Irak'ta yaşanan gerginliğin ardından DEAŞ'a karşı operasyonlarını durdurduğunu söyleyen ABD, kaldığı yerden devam ediyor.

ABD'nin Irak'taki askerleri operasyona devam ediyor

Öğretmenleri okula gidecek para dahi bulamayan Doğa Koleji artık İTÜ Vakfı'nın.

Pakistan'da devam eden yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen çığ nedeniyle 101 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Tarsus ilçesinde bir kişi sırtına şişe çektirirken kendini yaktı.

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2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti açıklandı

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira 64 kuruşluk ödemeyi yapmak zorunda.