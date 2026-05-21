ABD'nin İran'dan 'pilot kurtarma' operasyonu film olacak

ABD’nin, İran’a yönelik saldırı iddialarını meşrulaştırma çabaları sürüyor.

Tüm dünyada enerji ve lojistik krizler baş gösterirken ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke içindeki oy oranı tarihinin en düşük seviyelerine gerilediği sırada, Trump yönetiminden film hamlesi geldi.

Euronews haber sitesi, ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesinde İran’a yönelik saldırılarla ilgili bir film hazırlanacağına dair bir haber yayımladı.

MICHAEL BAY FİLMİ YÖNETECEK

Haberde, Pearl Harbor, Pain & Gain ve Transformers filmlerinin arkasındaki isim olan Michael Bay’in, Operation Epic Fury adlı filmi yönetmeye hazırlandığı açıklandı.

Universal Pictures imzalı olma ihtimali üzerinde durulan filmin, ABD’nin İran’a yönelik saldırısı sırasında F-15E Strike Eagle savaş uçaklarının vurulmasının ardından İran’da düşürülen iki Amerikalı pilotun Nisan ayında kurtarılmasına ilişkin gerçek hikayeye dayanacağı belirtildi.

FİLMİN ZAMANLAMASI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Filmin zamanlaması ise tartışma konusu oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın anayasaya aykırı şekilde İran’a başlattığı savaşın ardından oy oranlarının düşmesiyle birlikte bu filmin gündeme gelmesi, tartışmaları artırdı.

Trump yönetiminin Operation Epic Fury için Kongre onayından kaçınmaya çalıştığı ve geçen ay Pentagon’un, Trump’ın 2027 mali yılı için talep ettiği 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaştığı belirtildi.

PROPAGANDA UNSURLARI GÜÇLÜ BİR YAPIM BEKLENİYOR

Haberde, Michael Bay’in film yapma tarzı üzerinde de duruldu. Bay’in klişe, gürültülü ve ordu yanlısı filmografisi düşünüldüğünde, kaba saba, bayrak sallayan ve propaganda unsurları güçlü bir yapım çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

Bay’in yeni filmi için henüz bir vizyon tarihi açıklanmadı.

EPİC FURY OPERASYONUNDA YAŞANANLAR

İran, ABD’ye ait F-15E tipi savaş uçağını düşürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurdu.

Bunun akabinde İran basını bazı iddialar ortaya attı. Bu iddialardan biri, ABD’ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğine yönelikti.

PİLOTA ULAŞMAK İÇİN YOĞUN MÜCADELE YAŞANDI

ABD ile İran güçleri arasında, yaralı pilota ulaşmak için iki gün süren yoğun bir mücadele yaşandı. Bu süreçte CIA devreye girerek İran’daki güçleri yanıltmak amacıyla bir aldatma operasyonu başlattı.

İran tarafına, pilotun çoktan kurtarıldığı ve kara konvoyuyla ülke dışına çıkarıldığı izlenimi verildi. Aynı zamanda CIA, pilotun saklandığı yeri tespit ederek bilgiyi Pentagon ile paylaştı.

KURTARMA GÖREVİNİ NAVY SEAL TEAM 6 ÜSTLENDİ

Bunun üzerine ABD ordusu geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlattı. Operasyona yüzlerce özel kuvvet personeli, onlarca savaş uçağı ve helikopter ile birlikte siber, uzay ve istihbarat unsurları da dahil edildi. Kurtarma görevini, ABD’nin en seçkin birliklerinden Navy SEAL Team 6 üstlendi.

Pilotun, İran güçlerinden kaçarken izini kaybettirmeyi başardığı aktarıldı. Pilotun yanında bulunan sinyal verici ve güvenli iletişim cihazını, İran tarafından tespit edilmemek için sınırlı şekilde kullandığı belirtildi.

OPERASYON BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Operasyon başarıyla sonuçlandı ve yaralı pilot bölgeden çıkarıldı. Ardından kurtarma timi ve pilot, sağlık tedavisi için Kuveyt’e nakledildi.

ABD basınına göre İsrail de İran’da düşen ABD’li pilotlardan birinin kurtarılması operasyonunda yer aldı.

İSRAİL DESTEK VERDİ

İsrailli yetkililerin, arama-kurtarma operasyonu sürerken ABD ile bilgi paylaştığı bildirildi. Ayrıca İsrail ordusunun, kurtarma görevi sırasında 36 saat boyunca bölgedeki İran hava saldırılarını durdurmaya yardımcı olduğu iddia edildi.

Pilotlar fırlatma koltuklarıyla uçağı terk ettikten sonra ABD özel kuvvetleri devreye girdi. Operasyonun ardından hem pilotlar hem de kurtarma ekibi güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump da iki pilotun başarıyla kurtarıldığını açıkladı.