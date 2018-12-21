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Abdüllatif Şener bütçe konuşmasında kendini övdü

Meclis'te söz alan Şener, 2008'e kadar AK Parti'de olduğu dönemde ekonominin patronu olduğunu ve başarıların kendisine ait olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 15:32..
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Abdüllatif Şener bütçe konuşmasında kendini övdü

Meclis Genel Kurulu'nda bütçenin tümü üzerine son konuşmalar yapılıyor.

CHP adına söz alan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti'de olduğu dönemde çok önemli icraatlar yaptığını söyleyerek rakamlarla kendisini övdü.

Abdüllatif Şener bütçe konuşmasında kendini övdü VİDEO

Abdüllatif Şener, AK Partililere "Ben olmasaydım siz burada olmazdınız, bana minnet borçlusunuz" dedi.

Abdüllatif Şener konuşmasında, "Ben bıraktıktan sonra 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Rakamları vereyim: Dolar ben geldiğimde 1.60 kuruştu. 2007'de 1,38'e düştü. Siz şimdi 5 kat artırdınız. Faiz 12,22 idi, şimdi 25'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paradan 6 sıfırın atılmasıyla simitin 1 milyon yerine 1 liraya alınmasıyla övünüyor. Bu övünme benim sayemde oldu.

Borç batağına soktunuz Türkiye'yi. Bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 11'di, 1.6'ya düştü şimdi 2'ye getirdiniz.

Ama asıl önemli olan nedir biliyor msunuzu? Büyüme rakamları. Ben varken büyüme oramnı yüzde 7 idi. Benden sonra yüzde 3 civarı oldu.

Sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız. GSMH, bırakırken 677 milyar dolardı, 2007'de. Hesaplama yönteminyle milli geliri artırdığınız halde, benim 11 yıl önce devrettiğimin altında kaldınız, 631 milyar dolar.

Benden sonra hangi beceriksizliğini yaptınız da ekonomiyi bu hale getirdiniz?

Şu anda bu krize rağmen bankalar ayaktaysa bunu bana borçlusunuz." ifadelerini kullandı.

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