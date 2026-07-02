ABD'ye ait savaş uçakları stadyumun üzerinden geçti

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda ABD ile Bosna Hersek, San Francisco'da karşı karşıya geldi.

ABD, Folarin Balogun'un 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin 64. dakikasında VAR'ın uyarısıyla faul pozisyonunu izleyen Brezilyalı hakem Raphael Claus, Folarin Balogun'a kırmızı kart göstererek ABD'yi 10 kişi bıraktı.

Buna rağmen ABD, 82. dakikada Malik Tillman'ın kaydettiği golle mücadeleyi 2-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Bu sonucun ardından ABD, son 16 turunda Belçika ile eşleşti.

SAVAŞ UÇAKLARI STADYUMUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kritik karşılaşmanın öncesinde ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

90 dakika öncesinde, ulusal marşların okunduğu esnada ABD ordusuna ait savaş uçakları maçın oynandığı San Francisco'daki BAY Arena üzerinde alçak irtifa formasyon uçuşu gerçekleştirdi.